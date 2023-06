Badminton Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 17 Yaş altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar ikinciliği elde ettiler.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde 25 Kasım’da başlayan ve 7 gün süren şampiyonaya yurt genelinden 350 kulüpten 1.042 sporcu katıldı. Şampiyonada, antrenör Barış Boyar nezaretinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde Türkiye ikinciliğini elde ederek, gümüş madalya kazandı.

Karışık çiftlerde ise, Beren Aşkar-Mehmet Can Töremiş çifti, finale yükselme başarısı gösterdiler ancak şampiyonluk maçında yenilerek ikinci oldular.

Antrenör Barış Boyar, elde ettikleri başarıdan dolayı Töremiş ve Aşkar’ı kutlarken, kendilerine her zaman destek veren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulunun yanı sıra, emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)