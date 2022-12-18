Çorum ekonomisinin lokomotifi toprak sanayi sektörü, “yerli üretim-güçlü ekonomi” parolasıyla girdiği 2022 üretim sezonunu tamamladı.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, Çorum merkezde 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikasının faaliyet gösterdiğini belirtirken, ülkenin çatı kiremidi ihtiyacının Çorum, Eskişehir ve Kütahya tarafından karşılandığını, Çorum’un payının % 45 olduğunu söyledi.

Maliyet enflasyonunun, tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi toprak sanayi sektöründe de olumsuz etkilerini gösterdiğini anlatan Önder Kartal, nakliyenin pahalanmasına bağlı olarak pazar kayıplarının yaşandığını ve buna bağlı olarak kapasite kullanım oranlarının düştüğünü, sonuçta da fabrikalarda ciddi miktarlarda stok bulunduğunu belirterek, hiçbir ithal girdilerinin olmadığını, tamamen yerli ve doğal yapı malzemesi ürettiklerini, en büyük girdilerinin enerji ve işçilik olduğunu ifade etti.

Enerji maliyetlerindeki artış ve yeşil enerji sorumluluğu bir arada düşünüldüğünde 2023 üretim sezonuna Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımıyla girilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Kartal, bu alanda teşvik, özellikle de hibe beklediklerini dile getirdi.

Yeni sezonda istihdam ve yerli ürün desteklerine ihtiyaç olduğunu, sosyal konut projelerinde bu yerli malzemenin kullanılması gerektiğini vurgulayan Önder Kartal, yatay mimarinin önemine de dikkat çekerek, “2022 yılı üretim sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak özverili ve gayretli çalışmaları ile sektörümüzü daha da ileriye taşıyan, ilimiz için önemli ölçüde istihdam sağlayan tüm üretici firmalarımıza ve tüm çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

