Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı Köyünden gelme, Bahçelievler Mahallesi’nde oturan İbrahim Arıcılıoğlu’nun kardeşi, Nafi ve Ercan Arıcılıoğlu’nun amcası, Ali Can Arıcılıoğlu’nun babası Hacı Arıcılıoğlu, Ankara'da kanalizasyon kazımı sırasında üzerine toprak düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Talihsiz vatandaşın cenazesi öğle namazına müteakip Ankara Ulucami’den alınarak Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

