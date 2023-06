Konuya ilişkin olarak Çorum Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Polisin sadece insanların güvenliğini sağlamakla yetinmediği, yeri geldiğinde imkânlar dâhilinde yardımlarda da bulunabileceği ve halkın her zaman yanında olduğunu göstermek için; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her anında yanında olmaya devam ediyoruz. Türk polis teşkilatı olarak çocuklarımızın gençlerimizin, geleceğine büyük önem vermekteyiz, bununla ilgili projeler hazırlayıp çocuklarımızın geleceğine bir nebze olsa da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Toplumda ihtiyacı olan her vatandaşımıza gece gündüz kar kış demeden ulaşmayı kendimize şiar ediniyoruz” denildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince öğrencilere yönelik “bilinçli çocuklar mutlu yarınlar” isimli projenin hazırlandığı ve bu çerçevede öğrencilere internet kullanımı ve internet bağımlılığı, genel güvenlik kuralları konularında ve polislik mesleğinin tanıtımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Çorum il merkezi ve ilçelerinde toplamda 177 okulda öğrenim gören 25.933 öğrenciye sunu destekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, çocuklarda farkındalık yaratarak, bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında; ‘sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinden oluşan bir proje anlayışı ile çocuk ve gençler arasındaki birlik beraberlik duygusunu güçlendirme, aralarındaki saygı ve sevgiyi artırma ve çevresel faktörlerin değişmesinden kaynaklı sorunlar yaşayan çocuk ve gençlerin şehir yaşamına dahil edilerek yoksunlukların azaltılmasını amaçlayan bir anlayış doğrultusunda hazırlan’ 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan 7 faaliyetten oluşan “kalpler bir, yarınlar bir” isimli proje hazırlanmış; proje kapsamında tiyatro gösterisi, okullarda sunu destekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak toplamda 27.850 öğrenci ve veliye ulaşılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2022 yılı içerisinde; güvenli yaşamı başaralım ve 3k (kapı -kemer-kamera) 1t (telefon-155) projeleri kapsamında; bilgilendirme çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler, Kades ve Uyuma Bilgilendirme Çalışmaları yaparak toplamda 189.053 kişiye ulaşmıştır.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir” denildi.

