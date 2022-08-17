Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan merkez otobüs durağı önünde açıklama yapan Aşgın, Çorum’da toplu ulaşımın artık yüzde 100 Çorum Belediyesi eliyle yapılacağını belirterek, devrim niteliğinde bir adım atılarak yeni döneme resmen geçildiğini ifade etti.

ÇORUM BELEDİYESİ, ÖZEL HALK

OTOBÜSLERİNİN TAMAMINI ALDI

Çorum’da şehir içi toplu ulaşımda özel şirket dönemi sona erdi. Hitit Ulaş A.Ş’den tüm otobüs ve hatları satın alan Çorum Belediyesi 54 araçla daha kaliteli bir toplu ulaşım hizmeti yürütecek. Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşıma el atmasıyla birlikte birçok yenikte beraberinde geldi.

Çorum’da toplu ulaşımla ilgili sorunları çözmek için girişimlerde bulunan Çorum Belediyesi, ilk etapta Hitit Ulaş A.Ş.’den toplu ulaşım sistemi ve 18 otobüsü satın almıştı. Ardından 23 otobüsü daha satın alan Çorum Belediyesi, son olarak kalan diğer otobüsleri de alarak şehir içi toplu ulaşımda tek söz sahibi oldu.

“HEDEF, TOPLU ULAŞIMDA KALİTEYİ ARTIRMAK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkının daha konforlu ve kaliteli hizmet sunabilmek için toplu ulaşımın artık tamamen belediye tarafından yürütüleceğini açıkladı. Aşgın “Şehrimizdeki tüm halk otobüsleri Çorum Belediyesi’ne ait Beltaş şirketinin mülkü haline geldi. Böylece toplu ulaşım hizmeti tamamen belediye eliyle yapılmaya başladı. Böylece, toplu ulaşım hizmetimizi yeniliklerle beraber daha kaliteli olarak yürüteceğiz. Şu anda hatlarda çalışan belediyemize ait 56 adat aracımız var. Çorum Belediyesi kendi personeli ve kendi araçları ile vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunacaktır.” dedi.

“TOPLU ULAŞIMDA BELEDİYE FARKI HİSSEDİLECEK”

Toplu ulaşımda Çorum için devrim niteliğinde bir döneme girildiğini belirten Başkan Aşgın, “Toplu ulaşımda kaliteyi hızla artıracağız. Şoförlerimizin eğitimlerine de başlıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli toplu ulaşım hizmetini Çorum Belediyesi olarak sunacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“ONLİNE İŞLEMLER VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK”

Toplu ulaşımı tamamen devralan Çorum Belediyesi bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Başkan Aşgın, personelin kılık - kıyafet düzenlemesi, yeni satış noktaları, internet üzerinden bakiye yükleme, sorgulama işlemleri, “otobüsüm nerede” uygulaması, hat hareket saatleri gibi bazı yenilikler getirdiklerini açıkladı.

Başkan Aşgın, https://www.akillibiletim.com/ internet adresinden ve cep telefonları için "Asis Akıllı Bilet" uygulamasından online bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerinin yapılabildiğini belirtti.

BAŞKAN AŞGIN’DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açıklamasında öğrencilere de müjde verdi. Aşgın, öğrenciler için abonman sistemi uygulayacaklarını duyurdu. Başkan Aşgın “Geçmişte özel halk otobüsü işletmecilerinden öğrencilerimiz için abonman sistemine geçmeyi talep etmiştik. Firma buna sıcak bakmamıştı. Şimdi toplu ulaşımın hizmetinin tamamen belediyemiz tarafından yapılması üzerinde şehrimizde örgün eğitim öğrencileri için abonman sistemine geçiyoruz. İlk defa şehrimizde öğrencilerimiz abonman sistem ile tanışmış olacak. Abonman uygulamamız öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“ÖZEL OTOBÜSLERE SON ANA KADAR DESTEK VERDİK”

Pandemi döneminde yaşanan zorluklardan dolayı özel halk otobüslerine günlük 40 litre mazot desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın “Biz fedakarlık yapmak adına pandemi döneminde başlayan desteğimizi son ana kadar devam ettirdik. Bu anlamda da Çorum Belediyesi olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir desteği sunduk.” dedi.

(Haber Merkezi)