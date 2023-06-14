Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuğçe Tekeli, iş sırasında karşılaşılan riskler ve önlemler, ilk yardımın önemi konularında bilgiler verdi.

Eğitim seminerine Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun da katıldı. Ulaşım hizmetleri personeline yönelik eğitim programlarıyla hizmet kalitesini ve vatandaşların memnuniyet oranını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Lemzi Çöplü, “Bu eğitimlerimizin amacı toplu ulaşımdan faydalanan hemşehrilerimizin memnuniyetlerini artırmaktır. Sayın Belediye Başkanımızın bu konudaki talimatları üzerine düzenli olarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Toplu ulaşımdaki kaliteyi ve memnuniyet oranını sürekli olarak artırıyoruz” dedi.