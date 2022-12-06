1 Ocak 2023 tarihinden itibaren kentte tam akıllı kart bilet fiyatı 5.75 lira yerine 1 TL zamlanarak 6,75 liraya çıkacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Öğrenciler ise toplu ulaşımdan yine eski fiyat üzerinden yararlanacak. Abonman sisteminden yararlanan öğrenciler 1 aylık 90 binim için 175 lira ödeyecek. Yine öğrenciler için hayata geçirilen 1 aylık sınırsız biniş ücreti 250 TL olarak uygulanacak. Öğrencilerin tek binim abonman ücreti ise 4,25 liradan 4,75 liraya çıkı. (Nurdan AKBAŞ)

