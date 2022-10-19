Çorum Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nü kutladı. Görme engelliler için Meydan Sosyal Tesisleri Engelsiz Kafe’de etkinlik düzenlendi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, görme engelliler ve aileleri katıldı. Çorum Belediyesi tarafından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, braille alfabesi ise yazılan “Her zaman yanınızdayız” mesajı da programa katılan davetlilere iletildi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, programda yaptığı konuşmada beyaz bastonun görme engelliler için önemine değindi. Çorum Belediyesi’nin görme engellilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Kabakçı, “Farkındalığı sağlamak için düzenlediği bu etkinlikten dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da konuşmasında, erişilebilir ve ulaşılabilir şehirleşme anlamda Çorum Belediyesi’nin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, “Tüm engelleri ortadan kaldırmak için samimiyet ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, görme engellilerin toplu taşımada önemli bir ihtiyacı olan sesli uyarı sistemini de yakın zamanda halk otobüslerinde uygulayacaklarını açıkladı.

Program, yerel sanatçılar tarafından sunulan müzik ve şiir dinletisi ile devam etti. Etkinlik sonunda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı’ya çiçek takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

