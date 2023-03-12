Visa ve Temassız Mastercard uygulamasının geçerli olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bozuk para ya da biletle uğraşmadan, temassız özelliği olan Mastercard kartlarıyla yapabiliyor.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi, yolculara otobüslerde kredi kartlarından ödeme imkânı sundu. Ödeme yöntemi kapsamında tüm Visa ile Master kredi, banka ve ön ödemeli kartlarının geçerli olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Alışverişlerinizde kullandığınız temassız özellikli banka kartınızı tüm toplu ulaşım araçlarımızda kullanabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Belediyenin toplu ulaşımda kullanılmak üzere yeni satın aldığı 5 adet otobüs de ilimize ulaştı. Önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlayacak olan 5 adet 12 metrelik BMC otobüsler, Saat Kulesi önünde vatandaşa sergileniyor. Buna göre toplu ulaşım için 5 yeni otobüs ile birlikte toplam toplu taşıma araç sayısı 74’e ulaştı.

(Haber Merkezi)

