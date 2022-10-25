Mahalli idare kurumlarında çalışan kamu emekçilerinin Tüm Bel-Sen öncülüğünde 1993 yılından bu yana çalıştıkları kurumlarla işyeri düzeyinde toplu sözleşme imzaladığını anımsatan Veldet, “Sendikamızın taraf olduğu tüm toplu sözleşmeler, ilgili sözleşmenin hukuksal dayanakları bölümünde de belirtildiği üzere 4688 sayılı yasanın yanında ülkemiz Anayasa'sına ve Anayasa’nın 90. maddesi gereğince iç hukukta doğrudan uygulanması gereken ve mevcut yasal mevzuatla çelişmesi halinde asıl bağlayıcı kabul edilen, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere dayanarak imzalanmaktadır.

Bu hukuksal dayanaklara rağmen Sayıştay, Belediyelere yönelik mali denetlemelerinde, belediyelerin imzaladıkları toplu sözleşmeye dayanarak çalışanlarına yaptıkları mali ödemeleri ‘yasal mevzuatta belirtilen üst sınırı açtığı’ gerekçesiyle kamu zararına konu etmektedir.

Sayıştay’ın ilgili bu kararlarında, 4688 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırı 32 maddesindeki miktar, süre, içerik gibi yasakçı sınırlamalarını esas almaktadır ancak bu durum ülkemiz Anayasası’nın hiçe sayılması anlamında açık bir hukuk ihlalidir” dedi.

Fiili ve meşru mücadele ile kazanılan ve gerek iç hukukta gerekse uluslararası hukuk alanında onaylatılan yerel yönetim emekçilerinin toplu sözleşme hakkını kullanmasını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik her türlü müdahaleye karşı sessiz kalmayacaklarını kaydeden Veldet, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Artık yeter. Yerel yönetim emekçilerinin toplu sözleşme hakkını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik anayasamıza, uluslararası sözleşmelere ve yargı kararlarına aykırı müdahalelere son verilsin.

TBMM'de çok basit bir yasa değişikliğiyle söz konusu bu anti demokratik hukuk dışı müdahalelere son verilebilir. Ankara’da bu talebimizi TBMM’deki bütün parti gruplarına ileteceğiz. İstediğimiz yerel yönetim emekçilerine özel bir ayrıcalık değil ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve bunların iç hukukta bağlayıcılığını teminat altına alan ülkemiz Anayasasına ve bunları işaret eden AIHM Büyük Daire kararına aykırı bugünkü 4688 sayılı sahte sendika yasasının evrensel hukuka ve emek değerlerine uygun bir biçimde bir bütün olarak değiştirilmesidir.

Demokrasiden, hukuktan ve emekten yana herkese özelde 136 bin yerel yönetim genel olarak 3,5 milyonun üzerinde kamu emekçisinin bu haklı talebini desteklemeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)

