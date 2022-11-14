Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Eylül ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125, inşaat ciro endeksi yüzde 118,9, ticaret ciro endeksi yüzde 132,2, hizmet ciro endeksi yüzde 165,6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Eylül ayında aylık yüzde 3,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1, inşaat ciro endeksi yüzde 5,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,6, hizmet ciro endeksi yüzde 6,8 arttı.

(Haber Merkezi)

