Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı Ağustos ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 130,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,7, inşaat ciro endeksi yüzde 111,5, ticaret ciro endeksi yüzde 127,3, hizmet ciro endeksi yüzde 160,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 6,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 10,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,3, hizmet ciro endeksi yüzde 9,2 arttı.

(Haber Merkezi)

