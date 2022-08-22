Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %133,5, inşaat ciro endeksi %119,9, ticaret ciro endeksi %118,7, hizmet ciro endeksi %167,0 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %7,5 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında aylık %7,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %7,5, inşaat ciro endeksi %16,8, ticaret ciro endeksi %6,1, hizmet ciro endeksi %9,4 arttı.
(Haber Merkezi)