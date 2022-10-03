ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerinde 23 adet konut, sanayi ve muhtelif nitelikte arsayı 12 Ekim 2022 tarihinde açık artırma ile satacak.

İhale için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı, İzmir adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı 11.10.2022 Salı günü saat 10.30 itibariyle sonlanacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade seçeneğiyle satın alınabilecek.

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