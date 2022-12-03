Milletvekili Kaya yaptığı açıklamada, Çorum geneli konut sayısını 1.800’den 2 bin 160’a çıkardıklarını söyledi.

Kaya, Çorum, Osmancık ve Sungurlu’nun kuralarının 14 Aralık’ta, Alaca, Kargı, İskilip, Mecitözü, Bayat, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy, Laçin ve Aşdağul’un kuralarının ise 15 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Kaya, “Kargı ilçemizin ilk planlanan konut sayısı 120’den 194’e, Sungurlu ilçemizin konut sayısını 253’ten 359’a yükselttik.

Proje kapsamında olmayan Mecitözü ilçemizi ve Bayat ilçemizi de projeye dahil ederek Mecitözü’ne 80, Bayat’a da 100 konut inşa edeceğiz. Çorum’a 382, Osmancık’a 210, Alaca’ya 200, İskilip’e 204, Uğurludağ’a 151, Dodurga’ya 72, Ortaköy’e 80, Laçin’e 78, Aşdağul’a ise 50 konut inşa edeceğiz.

Kura ile belirlenecek olan hak sahiplerine konutları şimdiden hayırlı olsun” dedi.

