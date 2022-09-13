Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından da hangi il ve ilçeye kaç konut inşa edileceği belli oldu. Çorum ile ilgili detayları ise Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya açıkladılar.

Ceylan ve Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti iktidarı döneminde devletin her yatırımdan Çorum’un hak ettiği payı aldığı gibi, sosyal konut projesinde de gerekli yatırımın kazandırıldığını ifade ettiler. Proje çerçevesinde Çorum’un hemen her ilçesine yeni yaşam alanları kazandırılacağının altını çizen Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini kaydettiler.

Ceylan ve Kaya, proje çerçevesinde Alaca’da 3. Etap için 200 konut, Dodurga’da 3. Etapta 72 konut, İskilip’te 204 konut, Kargı’da 3. Etapta 120 konut, Laçin’de 78 konut, merkezde 382 konut, Ortaköy’de 80 konut, Ortaköy Aşdağul’da 50 konut, Osmancık 5. Etapta 210 konut, Sungurlu’da 253, Uğurludağ 3. Etapta 151 olmak üzere toplam bin 800 konut inşa edileceğini bildirdiler.

