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Tokgöz, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel bir misyonu olduğunu belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ sözleri, Ulu Önder’in cumhuriyetimize ve partimize verdiği büyük önemi göstermektedir” dedi.

CHP’nin, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin öncüsü olarak yüklendiği tarihsel birikim ve misyonu ile ülkemizi geleceğe taşıyacağını ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağını kaydeden Ulaş Tokgöz, “Bizler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuva-i Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 100. kuruluş yıl dönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. 100 yıllık koca bir çınar olan partimiz, bir asırlık siyasi serüvenine azim ve kararlılıkla devam ediyor” diye konuştu.

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ve yine bu zor günlerde vatandaşların umudunun CHP olduğunu dile getiren Tokgöz, “Partimiz; ülkemizin geçirdiği en zor günlerde cumhuriyet ve demokrasinin teminatı olmuş, siyasal ve ekonomik krizlerin sonrasında iktidara gelerek ülkemizi içerisinde bulunduğu zor günlerden kurtarmıştır. Ülkemiz ve yurttaşlarımız derin ekonomik krizle karşı karşıyayken Ulu Önder Atatürk’ün iki büyük eserinden birisi olarak tarif ettiği Cumhuriyet Halk Partisi, yine milletimizin tek umududur” şeklinde konuştu.

CHP’liler olarak güzel bir Türkiye inşa etmek için çabaladıklarını vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Yegane amacımız cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil; Büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok sayıldığı ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların bile yok sayıldığı, her türlü mücadelenin adıdır.

Çiftçisinden öğretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir. Bugün partimize ve cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam etmektedir. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde; kurumları, halkı, Anayasayı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde dahi bize ışık tutan, önderimiz Atatürk’ün çizdiği yoldur.

CHP, Saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karşısında milletin kayıtsız şartsız egemenliği dediği için cumhuriyetçidir. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olarak görenlerin karşısında milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekenlere karşı; sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkınma dediği için devletçidir. Halkın; dini ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı, devletin dinî inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için laiktir.

Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak, cehaletin karanlığını dayatanlara karşı, bilim ve yenilik dediği için devrimcidir. Bizim hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Ata’mızın çıktığı bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir.

Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. CHP olarak önümüzdeki yerel seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Yerel seçimlerde Çorum Belediyesi’ni de CHP’ye kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu duygularla birlikte Partimizin 100. yaşını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimiz ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Son olarak bugün yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi veren Ulaş Tokgöz, “Tüm halkımızı ve partililerimizi saat 13.00’de Atatürk Anıtı’nda gerçekleştireceğimiz çelenk sunma törenine davet ediyoruz” dedi.