ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tokat Merkez Meydan mahallesinde bulunan 5 katlı, 35 odalı otel açık artırma ile satılacak.

Otelin birinci satış ihalesi 14 Aralık 2022 tarihinde Tokat Adliyesi İcra Dairesi Müzayede Salonunda yapılacak. İhale açık artırma suretiyle yapılacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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