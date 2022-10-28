ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yönetmelik, Tokat Belediyesi mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren ve il/ilçe trafik tescil Şube ve ilgili noterlerce tescil edilmiş servis araçları (okul, personel ve özel servis ) olarak özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı çalıştırılacak veya özel ve tüzel kişilerce ticari amaç gütmeksizin çalıştırılacak servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileriyle verilen hizmetten yararlanan kişi / kurum / kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlandı.

S plakalı araçlar ve öz mal araçlarla ticari veya ticari kar gözetmeksizin kendi iştigal konusu işle ilgili araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsayan Yönetmelikte, bu kapsam dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamayacağı hüküm altına alındı.

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