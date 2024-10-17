İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, Tokat Belediye Başkanı, merhum efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Emekli Vali, İskilip eski Belediye Başkanı Orhan Öztürk ve Trabzonspor’un İskilipli Başkan Danışmanı Ali Göler’in öncülük etmesiyle gerçekleşen ziyarette, aynı zamanda Tokat Belediyesi Plevnespor’un onursal başkanı olan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na İskilipgücü forması hediye eden Nihat Armutcu, yaklaşık 1 saat süren ziyarette Çorum, Tokat ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

Armutcu, Yazıcıoğlu’na görevinde başarılar dilerken, kendisine zaman, ilgisi ve destekleri için teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.