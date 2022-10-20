Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, kurum olarak kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladıkları temel politika başlıklarından birisinin sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları olduğunu hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 25.10.2021 tarih ve 31639 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan SGK İl Müdürü Tök bu program uyarınca kurumun kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edeceğini vurguladı.

SGK İl Müdürü Tök yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler yaygınlaştırılarak sürdürülmektedir. ‘Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren Hem Kendi Kazanır Hem de Ülkesine Kazandırır’ sloganı ile yapılan ziyaretlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan teşvikler ve ücret destekleri ile sunulan sağlık hizmetleri, işveren ve çalışan yükümlülükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıtlı istihdamın önemi, yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında, Sosyal Güvenlik Uygulamaları ile ilgili açıklamalar ve bilgilendirmelerimiz devam etmektedir”

(Volkan SINAYUÇ)

