Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 60 hibeli tritikale ve arpa tohumu desteği verileceğini belirten İl Müdürü Sarı, “Çiftçilerimiz müracaatlarını sadece bir ürün için yapabileceklerdir. Bu proje ile tarıma elverişli olup kullanılmayan alanları tarıma kazandırmak, nadas alanlarını azaltmak ve üstün verim özelliklerine sahip bölgemize uyumlu sertifikalı çeşitlerin kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır” dedi.

Orhan Sarı, çiftçilerin, 5-12 Eylül 2022 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.



