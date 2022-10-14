Mevlid-i Nebi Haftası programı TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü imam hatibi Şerafettin Zor’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Çorum İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya’nın konuşması ile devam etti. Programda ayrıca Hadis-i Şerif ezberleme yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

DUDUOĞLU KONUK OLDU

Öte yandan okulda düzenlenen Kariyer Günleri programı kapsamında öğrencilerle OSB şirketlerinin kurucularını bir araya getiren okul yönetimi, Duduoğlu Döküm ve Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu’nu okulda konuk etti.

Program sonunda Okul Müdürü Ömür Ergül, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya ve Mustafa Duduoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Program sonunda İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya ve Duduoğlu Döküm ve Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu, atölyeleri gezerek TEKNOFEST 2022’de “Sanayide Dijital Teknolojiler Kategorisi” İleri Seviyede 2. olan robot ve elektrikli otomobili inceledi ve Çorobot Takımını tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

