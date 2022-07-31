Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Yozgat’tan sonra Boğazlıyan, Yerköy, Sorgun ve Şefaatlı ilçelerinde de 4 yeni okul yaptıracağını açıkladı.

LGS yerleştirme sonuçlarının Yozgat açısından sevindirici olduğunu belirten

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye genelinde tüm meslek liselerinde doluluk oranı % 95 oldu. Peki tahmin edin, Yozgat’ta kaç oldu? Yozgat’a ne yakışır, %100 doluluk. Evet, Yozgat’taki 2 meslek lisemizde de boş yer kalmadı. Bu başarınızdan ve mesleki eğitime verdiğiniz destekten dolayı, sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yozgatlı Oda Başkanlarının talebiyle, TOBB olarak bir önemli karar aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Bozok Üniversitesi TOBB Sağlık Yüksekokulunu yaptıklarını, şimdi de Yozgat’ın Boğazlıyan, Sorgun, Şefaatlı ve Yerköy ilçelerinde 4 yeni okul daha yapacaklarını söyledi.

Açıklamasında daha sonra Yozgat Ticaret Borsası’nın TMO-TOBB LİDAŞ’ın ortağı olduğunu hatırlatan Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde lisanslı depoculuğun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sarıkaya ilçemizdeki 60 bin tonluk lisanslı depomuzla, Yozgat’lı üreticilerimize hizmet sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)