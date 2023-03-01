ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketleri sonrasında sivil halka yardım amacıyla 10.000 ton ekmeklik buğday ununun ekmeklik buğday ile mal değişiminin yapılması ve temini sağlanan unların afet bölgesinde TMO’nun belirleyeceği adreslere teslim işi ihale edilecek.

İhale, TMO İhale Yönetmeliğine göre Kapalı Zarfla Teklif Alma ve akabinde Pazarlık Yöntemine göre 3 Mart 2023 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecek.

TMO Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

