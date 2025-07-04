Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD III Programı çerçevesinde 7. Başvuru Çağrısı yayımlandı. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında toplam 1 milyar 836 milyon TL (yaklaşık 42 milyon avro) tutarında hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Yüzde 60 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarla desteklenecek yatırımlar arasında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenip paketlenmesi, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi, zanaatkârlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji projeleri yer alıyor. Yatırım projeleri için belirlenen bütçe sınırı ise minimum 5 bin, maksimum 500 bin avro olarak açıklandı.

Yapım işleri, makine ve ekipman alımları, danışmanlık ve görünürlük giderlerinin destek kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, tüm harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf olduğu vurgulandı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

Proje başvuruları 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Online başvuru sistemi 18 Ağustos’ta kapanacak, fiziki dosyaların ise en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Yapım içermeyen projelerde yatırım süresi en fazla 9 ay, yapım işi içeren projelerde ise en fazla 18 ay olarak planlanmalı.

BAZI SEKTÖRLERE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK

Açık alanda bitkisel üretim yapanlara yönelik makine-ekipman alımları bu çağrının dışında bırakıldı. Ayrıca bal ve arıcılık ürünlerinin üretimine yönelik projeler de bu çağrıda değerlendirilmeyecek; yalnızca bu ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine dair yatırımlar kabul edilecek.

PUANLAMA SİSTEMİ DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Başvuruların, ayrılan bütçeyi aşması durumunda puanlama sistemine göre sıralanacağına dikkat çekilen açıklamada, yatırımcıların il koordinatörlüğüyle iletişime geçerek sıralama puanlarını önceden hesaplatmaları tavsiye edildi.

YENİ ÇAĞRILAR YOLDA

TKDK’nın yıl boyunca farklı alanlarda yeni çağrılar yapmaya devam edeceği hatırlatılarak, Ağustos ayında hayvancılık yatırımları, Eylül ayında ise tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesine yönelik projeler için yeni çağrılar yayımlanacağı belirtildi.

Detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların TKDK İl Koordinatörlüğü’yle iletişime geçmeleri önerildi.

Muhabir: Haber Merkezi