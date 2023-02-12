“Asrın felaketi” olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Afşin ilçesindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, yardım tırlarıyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti: “Afşin ilçesine gelen tırların boşaltılmasına yardım ettiğini belirten bir sahsın, 'Bu malzemelerin yarısı başka bir yere gidecek' diyerek bir kısmını boşaltmadan geri götürdükleri şeklindeki ses kaydı gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgeye gelen yardım tırlarını AFAD koordine ediyor. Depremzede vatandaşlarımıza dağıtım hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerimiz ilçe çıkışında denetim yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında sosyal medya platformlarından yapılan bu ve benzeri asılsız paylaşımlara vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemelidir”

(AA)

