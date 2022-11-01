Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Karadeniz Bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan B. idaresindeki 19 HS 101 çekici, 19 AAC 994 dorse plakalı TIR hareket halindeyken damperi açılarak şahlandı. Sürücü damperin açıldığını fark edemeyince damper yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada çarpmanın şiddetiyle TIR’ın şoför kabini sert bir şekilde öne doğru düştü. Kazada, TIR sürücüsü Oğuzhan B. ile yanında bulunan Burak K., Oğuzhan T. ve Hakan Ç. yaralandılar. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. TIR’ın damperinin çarptığı yaya üst geçidi büyük çapta zarar gördü. Üst geçit tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



