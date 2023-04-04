A. E. G. idaresindeki 06 CNA 641 plakalı TIR ile İsmail Hardal(59)’ın kullandığı 19 ABP 217 plakalı hafif ticari araç Mecitözü- Amasya Karayolu’nun 15. Kilometresinde göre kafa kafaya çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Hardal, 112 ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan hardal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeni ile Çorum ve Amasya istikametine kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.