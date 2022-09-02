Kursa yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hekim katılırken, sadece büyük şehirlerde düzenlenen İleri Yaşam Desteği Kursu, ilk kez il ölçeğinde Çorum’da gerçekleştirilmiş oldu.

Geleceğin hekimlerini yetiştirmekle kalmayıp, tıp alanında görev yapan hekimlerin eğitimine de önemli katkılar sağlayan HİTÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın düzenlediği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki gün süren kursa katılan kursiyerler, yapılan ev sahipliğine hayranlıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Avrupa Resusitasyon Konseyi (European Resuscitation Council) ve Resusitasyon Derneği işbirliği ile düzenlenen ve aralarında Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve Resusitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akın’ın da bulunduğu 12 eğiticinin verdiği eğitimlere Çorum’dan ve il dışından 28 kursiyer katıldı.

Kurs sonunda kursiyerler Avrupa’da da geçerli İleri Yaşam Desteği uygulayıcı sertifikası almaya hak kazandılar. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan da 8 Öğretim Üyesi ve Uzman Hekim, 5 uzmanlık öğrencisinin uluslararası geçerliliği olan İleri Yaşam Desteği-Uygulayıcı Sertifikası’na (Advanced Life Support-Provider Certificate) sahip olmasının Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi adına gurur verici olduğu da vurgulandı.

(Haber Merkezi)