Çorum’da tek hastane olmasına rağmen komşu illere bile hizmet sunmaya devam edilmesinde Tıp Fakültesi akademik personelinin katkısı dikkat çekiyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akademik kadroları her yıl unvanda yükselmeye de devam ediyor. Bu kapsamda HİTÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Akademik Unvan Değişikliği” töreni ile plaketleri takdim edildi. Programda 2022 yılı içindeki tüm yükselmeler topluca değerlendirildi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ve Tıp Fakültesi akademik kadrosu katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam törende yaptığı konuşmasında, “Mezuniyet öncesi eğitimdeki ve mezuniyet sonrası eğitimdeki öğrenci sayılarımızın hızla artması ve akademik kadroda bulunan öğretim üyelerimizin doçentliklerini fakültemizde alıp daha sonra unvan yükseltme ile profesör unvanını almaları bizi son derece mutlu etmektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm herkese teşekkür eder, akademik unvan olarak yükselen öğretim üyelerimizi tebrik ederim.” dedi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli de konuşmasında şu bilgileri aktardı:

“FAKÜLTEMİZDE 774 TIP ÖĞRENCİSİ VAR”

“2009-2010 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi çatısı altında 21 öğrenci ile başlayan serüven 2017 yılında Çorum'da 60 öğrenci alımı ile devam etti. 2022 yılında 134 öğrenci ile tam kapasite öğrenci alan fakültemizde an itibari ile 774 öğrenci öğrenim görmektedir. Çorum ilinde ilk öğrenci alınan dönemde 15 olan profesör doktor sayımız 16'ya, 7 olan doçent sayımız 33'e, 49 olan doktor öğretim üyesi sayımız 66 ya, 21 olan araştırma görevlisi sayımız ise 147 'ye yükselmiştir.

BU YIL 14 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

Bu arada HİTÜ Tıp Fakültesi sadece bu yıl 14 doktor öğretim üyesini daha sağlık hizmeti kadrosuna dahil etti.

“75 DOKTOR BU YIL MEZUN OLACAK”

Bu yıl sonunda da 75 intörn doktorumuzu mezun ederek ülkemizin dört bir yanında görevlendireceğiz. Artık öğrencimizi mezun ediyoruz, asistan sayımız artıyor ve bölüm çeşitliliği artıyor, kendi mezun asistanımızı mecburiye yolluyor ve doktor öğretim üyesi olarak kadromuza alıyoruz ve doktor öğretim üyelerimiz doçent ve profesörlük kademelerine ulaşıyor.

GELECEĞE GÜZEL BAKIYORUZ

Bu döngü sağlanmaya başladığı için önümüze daha güzel bakıyoruz. Bu süreçte katkısı olan tüm rektörlerimiz, dekanlarımız ve ayrılan/devam eden hocalarımıza teşekkürü borç biliyorum. Afiliye hastane gereklerini sağlayan yoğun çalışma temposu içinde yayın yapan bildiri sunan kitap bölümü yazan ve akademik olarak da yükselmeyi hak eden tüm hocalarımı tebrik ediyorum. Fakültemiz bünyesindeki akademik unvan değişikliği olan hekimlerimizi gönülden tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini dilerim”

2022 YILINDA UNVANI YÜKSELEN HOCALAR

Buna göre 2022 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik unvan değişikliği alan Öğretim Üyeleri şöyle: “Prof. Dr. Engin Şenel, Prof. Dr. Özgür Yağan, Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Doç. Dr. Erdal Komut, Doç. Dr. Derya Yapar, Doç. Dr. Ünsal Savcı, Doç. Dr. Özgür Koçak, Doç. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Hülya İpek, Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher, Doç. Dr. Ramazan Topçu, Doç. Dr. Derya Köseoğlu ve Doç. Dr. Murat Bulut Özkan”

(Volkan SINAYUÇ)

