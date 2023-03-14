Törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Tabipler Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak, hekimler ve sağlık personelleri katıldı.

Törende İl Sağlık Müdürlüğü, Tabipler Odası ve Elitpark Hastanesi anıta çelenk sundu.

Törende konuşan İl Sağlı Müdürü Ömer Sobacı, doktorların güç koşullara rağmen canını dişine takarak çalıştığını söyledi.

Doktor olmanın geniş bilgi ve tecrübe birikimine sahip olarak insan sevgisi, temiz ahlak ve merhameti de içinde barındıran yüce bir vicdan sahibi olmakla vücut bulduğunu kaydeden Sobacı, “Doktor hastanın umududur. İnsan sağlığı doktorların bilgisi, tecrübesi, sezgisi, teşhis ve tedavisi ile korunur. Hekimler insan sağlığının güvencesi olarak yetiştirilirler. Asıl olan insandır” dedi.

“Bu yılki 14 Mart!ı bayram coşkusu ile kutlayamıyoruz” diyen Sobacı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde 448 sağlık çalışanının vefat ettiğini, 528 çalışanın ise yaralı olarak tedavi altına alındığını belitti.

Sobacı, deprem bölgesinde görevlerini özveri ile devam ettiren ve gönüllü olarak bölgede bulunan hekimlere teşekkür etti.



