ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2022 yılı istihsali 9.750,15 ton mahsul buğdayı, 37 parti halinde açık artırma usulüyle satacak. İhalede muhammen bedel ekmeklik buğday için ton başına 6.940,00 TL, makarnalık buğday için 7.600,00 TL'dir.

İhale 22 Eylül 2022 tarihinde Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda yapılacak. Numune Borsada veya İşletmede görülebilir. İhale evrakları Şanlıurfa Ticaret Borsası'na teslim edilecek.

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