TİGEM Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş, AA muhabirine, Karadeniz Araştırma Enstitüsünün ıslah ettiği Vezir-55 adı verilen kenevir tohumunun üretim hakkını aldıklarını, bu yıl ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacaklarını söyledi.

İplik, dokuma, kumaş ve kağıt yapımında kullanılan kenevirden sanayide daha fazla yararlanılması için çalışma yaptıklarını belirten Maviş, "Bizim tohumlarımız devlet eliyle üretildiği için prosedürü eksiksiz yapılıyor. Bir de çok uzun yıllardır bu konuyla ilgili olduğu için TİGEM, tohumculukta gerçekten Türkiye'nin bir numarası. Çiftçiler tarafından hem iyi tanınıyor hem de güveniliyor. O yüzden tercih ediliyor." dedi.

Maviş, bitkisel üretimde TİGEM'in 64 ayrı çeşitte tohumluk üretimi olduğunu belirterek, her yıl birçok çeşitle denemeleri olduğunu, en verimli ve kaliteli çeşidi bulmak amacıyla gelişen teknolojiden de yararlandıklarını dile getirdi.

YAKLAŞIK 25 TON SERTİFİKALI

TOHUM ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Türkiye'nin ilk sertifikalı kenevir tohumu üretimini başlattıklarını söyleyen Maviş, şöyle devam etti:

“Kenevir tohumu ilk kez bir çeşit olarak tescillendi. Bu sene ilk defa sertifikalı kenevir tohumu satacağız. Vezir- 55 adıyla tescil edilen tohumumuzun üretim hakkını aldık ve çoğalttık. Böylece Türkiye'ye ilk kez sertifikalı kenevirden yeni bir çeşit girdi. Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde kenevir yetiştiriciliğine izin verildi. Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesindeki 514 dekar ekilişten, yaklaşık 25 ton sertifikalı tohumluk üretimi planlanıyor. Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı şirketler, Vezir-55 mahsulüyle kenevir sanayisi için girişimde bulundu."

ÜRETİCİNİN İLGİSİ 2019'DA BAŞLADI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, endüstriyel kenevirin farklı kullanım alanları ve faydalarının 2019’da ülke gündemine getirilmesiyle üreticilerin bu bitkiye karşı ilgisi arttı.

Gökhöyük (Amasya) Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2019'da "Narlısaray" popülasyon çeşidiyle başlayan kenevir tohumu üretimi 2020’de de aynı çeşitle devam etti.

Geçen sene yeni geliştirilen ve Türkiye'nin ilk tescilli kenevir çeşitlerinden olan "Vezir 55"in tohumluk üretim ve satış hakkı, çeşit sahibi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden TİGEM tarafından satın alınarak, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 34 dekar alanda ekim yapıldı ve sertifikalı kenevir tohumu üretimine başlandı. (AA)