TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi %8,8, ayran üretimi %7,9 artarken; inek peyniri üretimi %10,6, içme sütü üretimi %4,1, toplanan inek sütü miktarı %3,3 ve tereyağı üretimi %2,5 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %33,6, ayran üretimi %25,7, yoğurt üretimi %5 artarken; inek peyniri üretimi % 6,2, içme sütü üretimi %6,1 ve toplanan inek sütü miktarı %2,9 azaldı. (Haber Merkezi)

