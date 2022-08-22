Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi %8,8, ayran üretimi %7,9 artarken; inek peyniri üretimi %10,6, içme sütü üretimi %4,1, toplanan inek sütü miktarı %3,3 ve tereyağı üretimi %2,5 azaldı.
Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %33,6, ayran üretimi %25,7, yoğurt üretimi %5 artarken; inek peyniri üretimi % 6,2, içme sütü üretimi %6,1 ve toplanan inek sütü miktarı %2,9 azaldı. (Haber Merkezi)
 