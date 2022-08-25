Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Veysel Tolga Atik, Çorum Merkez Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Serdar Önder, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uysal ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü A. Mustafa Koz Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.

Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, nazik ziyaretlerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Veysel Tolga Atik, Çorum Merkez Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Serdar Önder, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uysal ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü A. Mustafa Koz'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

