ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

Yazılı sınava, her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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