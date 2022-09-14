Bakan Muş, Çorum ziyaretinde çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve iş dünyası ile bir araya gelecek. Organize Sanayi Sitesi’nde işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelecek olan Bakan Mehmet Muş, Çorum Valiliğini AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı, Çorum Belediyesi’ni, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Muş, Çorum ziyareti kapsamında daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası’nda Çorum iş ve ekonomi dünyası ile istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(Haber Merkezi)

