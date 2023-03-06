THY tarafından yapılan açıklamada, yarım zamanlı çalışma programına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencileriyle bu illerin dışında okuyup 1. derece yakını afetzede olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bildirildi.

Şartları taşıyan üniversite öğrencileri, "yenibiris.com" adresinden 13 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Yabancı dil sınavı ve mülakatlarda başarılı olan üniversite öğrencileri, THY'nin Anadolu'daki ofislerinde haftada 30 saati aşmamak üzere yarım zamanlı olarak işe başlatılacak.

(AA)