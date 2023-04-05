Toplantıya Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Çorum’da, Yozgat’ta ve Hatay’da görev yapan idareci ve öğretmenler, basın mensupları ve öğrenciler de katıldı. Toplantı sonrası katılımcılara iftar yemeği verildi.

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü, İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hanefi Zobar, projenin 2020 yılında Romanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek uygulanmaya başladığını söyledi.

Proje kapsamında, 6 ülkeden 9 ortakla, dijital eğitim üzerine çalışmalar yaptıklarını söyleyen Zobar, şunları dile getirdi: “Bugün, projemizin fikri çıktılarını tanıtmak, daha fazla kesime ulaşmak için burada bu etkinliği yapıyoruz. Normalde etkinlik planlaması için İskenderun seçilmişti. Lakin 6 Şubat tarihinde 11 ili etkileyen deprem afeti, etkinliğin İskenderun’da yapılmasını mümkün kılmadı. Etkinlik için Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile görüşme sağlayarak planlama yaptık. 70 kişilik idareci, öğretmen ve öğrenci grubuna projemizi anlatmak için hazırlıklar yaptık.

Projemiz boyunca ortak ülkelerde dijital eğitimi destekleme üzerine online eğitimler düzenledik. Öğretmen ve öğrencilerimizin faydalanması için eğitsel içerikler hazırladık. Bu içerikleri 7 farklı dilde yayınlayarak, ortak ülkelerde ve farklı ülkelerde birçok kişiye ulaşmayı hedefledik. Online platform kurarak, bu kaynakları erişime açık hale getirdik. CookBook, Yemek Kitabı, tarzında hazırladığımız kitaplarımız şuan internette online olarak herkes tarafından kullanılabilir durumda.

Yine Microsoft Teams ve GoogleClassroom üzerine farklı dillerde eğitim videoları hazırlandı. Online eğitim alan öğretmen ve öğrencilere, değerlendirme testleri yapılarak başarılı olanlara sertifika düzenlendi.”

Sözlerine katılımcılara teşekkürlerini ileterek devam eden Hanefi Zobar, “Tüm paydaşlarımız, projemizin tüm çalışmalarına https://edituraedu.ro/link/think-global/ sitesi üzerinden erişebilir, yapılan çalışmaları, online ders kitaplarını, ders planlarını ve eğitim videolarını izleyebilirler.

Bugün burada, bizlere ev sahipliği yapan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Çorum’da görev yapan kıymetli idareci, öğretmen ve öğrencilerimize, bizi yalnız bırakmayan kıymetli basın temsilcilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Bu proje ile binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaştık. Tüm okullarımızı ve kurumlarımızı Erasmus+ projelerine katılmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)