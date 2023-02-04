1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde, 8 Ocak’ta, Alaca Belediye ile Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipspor’la da Ulukavakspor arasında oynanan ve olaylar nedeniyle tatil edilen iki maçla ilgili karar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, 1 Şubat 2023 tarih ve 51 sayılı toplantısında, olaylı maçlarla ilgili dosyaları karara bağladı. Edinilen bilgilere göre, TFF yönetimi, olaylar nedeniyle Alaca Belediyespor ve Ulukavakspor’u 3-0 hükmen yenik sayarken, Mimar Sinan Gençlikspor ve İskilipspor’u 3-0 hükmen galip ilan etti.

Hatırlanacağı üzere; Alaca’da oynanan Alaca Belediye-Mimar Sinan Gençlikspor maçında son dakikaya 2-2 eşitlikle girilirken, Mimar Sinan Gençlikspor penaltıdan attığı golle 3-2 öne geçmiş ve bunun üzerine Alaca Belediyespor mensupları sahaya girerek hakemlere saldırmış ve darp etmişti. TFF Yönetimi, bu maçla ilgili aldığı kararda, “…Alaca Belediye Gençlik Spor takımına mensup yöneticilerin, teknik sorumlunun, kulüp başkanının ve taraftarlarının sahaya girerek müsabaka hakemini tehdit etmesi, saldırarak darp etmesi ve müsabaka hakemine yönelik hakaret etmesi nedeniyle müsabakanın tatil edilmesi uygun görülerek; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Alaca Belediye Gençlik Spor takımının (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Mimar Sinan Gençlik Spor takımının (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yerdi.

Aynı gün, İskilip’te oynanan İskilipspor-Ulukavakspor maçında ise, Ulukavakspor 1-0 önde iken, Ulukavaksporlu futbolcu Kadir Karaköse’nin 57.dakikada bıçakla sahaya girip, rakip oyunculara saldırmaya çalışması üzerine hakem tarafından tatil edilmişti. TFF Yönetiminin, bu maçla ilgili aldığı kararda ise “…57. dakikasında Ulukavakspor takımına mensup ve oyundan çıkan futbolcusunun 25-30 cm uzunluğunda bıçakla sahaya girerek ev sahibi takım futbolcularının üzerine koşması nedeniyle müsabakanın tatil edilmesi uygun görülerek; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Ulukavakspor takımının (3-0) hükmen yenik sayılmasına, İskilipspor takımının (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

