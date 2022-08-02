Çorum’da yıllardır bir çok firmada çalışan Uğur ve Ömer Temel kardeşler, 10 yıllık tecrübelerini girişimcilikleri sayesinde iş ortaklığına taşıdılar.

Yıllardır tesisat üzerine bir çok firmada bazen ayrı ayrı bazen de birlikte çalışan Uğur ve Ömer Temel kardeşler, bilgi ve birikimlerini kendi işyerlerini açarak tüm Çorumlulara hizmet vermeye başladılar. Gülabibey Mahallesi Kafkas Evleri 14. Sokak No: 4/ B (Kafkasevleri Camii arkası) adresinde Niyazioğlulları Su Tesisat firmasını açan girişimci kardeşler Uğur ve Ömer Temel, tesisat sorunlarına sağladıkları profesyonel çözümlerle dikkat çekiyor.

Çorum’da sektörde 10 yıllık bir deneyimleri olduğunu dile getiren Uğur ve Ömer Temel bu birikimlerini vatandaşa hizmet etme adına kendi işyerlerinde sürdürme kararı aldıklarını ve bu nedenle Niyazioğulları Su Tesisat firmasını kurduklarını ifade etti.

Çorumlulara 7/24 şekilde hizmet edeceklerini dile getiren Uğur ve Ömer Temel, tuvalet ve lavabo tıkanıklığında kırmadan dökmeden ve çevreye zarar vermeden cihazla tespit yaptıklarını, kaçak tespitinin yanısıra karot, beton delme ve kesme işlemleri, tüm su tesisat işlemleri, su deposu, bina, site, kalorifer tesisat işleri ayrıca beton kesme işlemleri, bağ bahçe kurulumu ve bakımı, inşaat tamir ve tadilat işlerini de itinayla yerine getirdiklerini vurguladılar.

Kamerayla su kaçağı ve sızıntısı arayarak bunların çözümlerini profesyonel şekilde hayata geçirdiklerini belirten Temel kardeşler, iş bitiminde işyeri ve alanı temizleyerek müşteriye teslim etmeyi ihmal etmediklerini de ifade etti.

Su tesisatı ile problemlerin hemen hemen her yerde görüldüğünü, bu gibi durumlarda da direkt olarak su tesisat problemleri çözen firmalara başvurmanın önemine değinen Temel kardeşler: “Yaşam alanlarını hemen hemen her noktasında kullanılmak zorunda olan su tesisatlarında problem yaşanması halinde, hayat katlanılmaz olmaktadır. Böyle durumlarda su tesisat problemlerini çözen firma arayışına gidilir. Gelişen teknoloji sayesinde su tesisatı sektöründe kullanılmaya başlayan makineler arıza tespitinde önemli gelişmeler kaydedilmesini sağlamıştır. Bu sayede de su tesisat sisteminde ortaya çıkan arızaları ararken boşu boşuna kırıp dökme işlemlerine son verilmiştir. Firma olarak biz de bu teknolojik makinelerden en iyi şekilde yararlanma gayretindeyiz” dediler.

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