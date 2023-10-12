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Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ve YPG/YDG-H/KCK terör örgütü dosyası kapsamında ifadeden aranması bulunan Y.K. isimli şahıs, S.K.’nın kullandığı ve içerisinde D.G.’nin de bulunduğu 34 CMN 849 plakalı otomobillin Yeninyol Mahallesi üzerinde durdurulması sonucu yakalandı.



Y.K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Otomobil içerisinde yapılan aramada ise, Lyrica isimli hap, metanfetamin ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Polis ekiplerince kelepçe takılan S.K. ve D.G., ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.