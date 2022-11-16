Belediye’den kamu yatırımlarına destek Belediye’den kamu yatırımlarına destek

Belediye’ye ait Çepni Mahallesi içinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan iki adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verildi. 
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede iki işyerini de yıllığı 131 bin TL + KDV üzerinden 5 yıl süre ile Çorum Varan Ulaşım Enerji firması adına Yusuf Ocaklı tarafından kiralandı. 
İhalenin Başkanlık makamının onayının ardından kesinleşeceği belirtildi.


(Volkan SINAYUÇ)
 