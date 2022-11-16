Belediye’ye ait Çepni Mahallesi içinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan iki adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede iki işyerini de yıllığı 131 bin TL + KDV üzerinden 5 yıl süre ile Çorum Varan Ulaşım Enerji firması adına Yusuf Ocaklı tarafından kiralandı.

İhalenin Başkanlık makamının onayının ardından kesinleşeceği belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

