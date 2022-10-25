Belediye Çepni Mahallesi sınırları içinde bulunan Otobüs Terminali içindeki WC-Lavabo vasıflı işyerlerini ayrı ayrı ihale ile kiraya verdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ilk ihalede yıllığı 150 bin TL + KDV’den ihaleye çıkan 2-3-4-10-11-12- numaralı tuvaletler yıllığı 153 bin TL’den Cafer Sarıaltun adına ihaleye katılan Levent Demirci tarafından 5 yıllığına kiralandı. Terminal içindeki 106-107 numaralı tuvaletlerin yıllığı 10 bin TL + KDV olan ihalede ise yine Levent Demirci 11 bin TL + KDV üzerinden işyerini kiraladı.

(Volkan SINAYUÇ)

