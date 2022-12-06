Esin A. idaresindeki 19 EE 939 plakalı otomobil ile Mert Y.’nin kullandığı 37 RE 309 plakalı otomobil İnönü Caddesi Terminal Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Otomobil sürücüsü Esin A. İle otomobilde yolcu olarak bulunan Türkan A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kısmen kapanan yol araçların çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.



