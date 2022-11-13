Mustafa A., idaresindeki 19 ACH 440 plakalı otomobil ile Ayhan K.’nın kullandığı 06 CJP 015 plakalı ticari araç, İnönü Caddesi terminal kavşağında çarpıştı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Celal A. İle Ufuk K., yaralandı.

Yaralılardan Celal A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. diğer yaralılar ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.