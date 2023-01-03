Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaşı, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşın bal tüketimine yöneldiği bu dönemde, çok ucuz veya çok pahalı bala karşı uyarıda bulundu.

Erdal Odabaşı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kış hastalıklarının arttığı bu günlerde bal tüketiminin insanımızın rahatlamasında önemli bir katkısı olacaktır.

Bir şifa deposu olan ve bu özelliği sayısı binleri bulan akademik araştırmalarla tespit ve tasdik edilmiş baldan vatandaşlarımızı yüksek fiyatlarla mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Öncelikle şu hususun altını çizerek söylüyorum: Balda yüksek fiyat, yüksek kalite demek değildir. Bal alırken vatandaşımızın takip etmesi gereken iki gıda var: Et ve tereyağı. Bal fiyatları bunlarla eş veya yakınında olmalı.

Alınacak bal sertifikalı organik bal veya karakovan balı değilse bala bir kilogram tereyağı fiyatından fazla ücret ödenmesi bizce uygunsuz bir ödemedir.

Adı geçen balların da üretim maliyeti konvansiyonel üretime göre yüksek ve rekoltesi düşüktür. Bu durumda bu iki bal için 200-300 lira civarındaki fiyatları normal kabul etmemiz gerekiyor.

Vatandaşımızın köyünden yakınlarındaki bildiği arıcılık yapan insanlardan alacağı ballarda yanılma ihtimali yok denecek kadar azdır.

Balı arıcıdan almak gerekir, namusu ile çalışanları tenzih ederiz ama aracılar maalesef riskli kategoridedir.” (Haber Merkezi)