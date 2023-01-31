İstifası ile ilgili bir açıklama yapan Teoman Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetiminin, 1 ve 2 No’lu Sentetik futbol sahalarının yıkılmasıyla ilgili karar sürecindeki duruşlarından duyduğu rahatsızlık üzerine istifa ettiğini belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada; “Bir önceki ASKF yönetiminin, amatör spor sahalarının yıkımıyla ilgili Çorum Belediyesi ile yaptıkları protokolü reddetmiş ve genel kurul kararı alındığı ve spor müsabakaları da tatil edilmiş olduğu için yeni yönetim seçilene kadarki süreçte fiili bir tavır koymayıp, beklemiştim.

ASKF’nin son genel kurulunda başkanlığa seçilen Ferhat Arıcı ve yönetiminin sahalar konusundaki pozitif eğilimlerini destek amacıyla da içlerinde bulunup bu konuda katkı sunmak niyetiyle yeniden İl Disiplin Kurulu Başkanlığını kabul etmiştim.

Başlardaki duruşlarını beğenip, takdir ettiğim ASKF Başkan ve yönetimi, sahaların yıkımıyla ilgili son karar sürecinde, geleceğin sporcularının dahi kaderiyle oynayan egemen güce, üç kuruşluk menfaat, korku ve baskılarla teslim olmuş ve doğal olarak yollarımız ayrılmıştır.

Bu duruştaki bir zihniyetle yol yürümem, spora hizmet etmem artık olanaksız ve gereksiz hale geldiği için, İl Disiplin Kurulu Başkanlığından istifa ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.



(Hüseyin AŞKIN)

