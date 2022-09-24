Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan çevre, sıfır atık ve doğanın korunması konularını içeren “Teneke Adam’ın Maceraları 2” adlı tiyatro gösterisi Nene Hatun Anaokulu’nda okuyan miniklerin büyük beğenisini kazandı.

Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için erken yaşta çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çevre bilincini aşılamaya yönelik eğitim çalışmalarının yıl boyu sürdüğünün altını çizdi. Yağbat, “Teneke Adam’ın Maceraları 2” adlı tiyatro gösterisiçevre bilincini geleceğimize, yani çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde anlatmayı ve bu konuda duyarlı olmalarını amaçlıyor. Tiyatro Kulübümüzün sergilediği oyunda minik yavrularımız sıfır atık ve geri dönüşüm konularını eğlenerek öğrenirken Çevreci Kadeş, Çevreci Kardeş Kulübü tarafından geri dönüşüm atıklarından yapılan mini sergimizi de görme imkânı buldular.Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre kahramanı olan anaokulu öğrenci ve öğretmenlerimize çevre kahramanı rozetimizi hediye ettik. Hep birlikte doğamızı korumaya devam edeceğiz” dedi.